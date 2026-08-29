Aquaplaning

Nasse Fahrbahn auf A96: Sportwagen prallt gegen Leitplanke

Ein Autofahrer unterschätzt den Regen auf der Fahrbahn. Er verliert die Kontrolle über seinen Wagen. Die Polizei spricht von einem Totalschaden.

Auf der nassen Fahrbahn verliert der Fahrer die Kontrolle über den Wagen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Auf der nassen Fahrbahn verliert der Fahrer die Kontrolle über den Wagen. (Symbolbild)

Achberg (dpa) - Auf einer regennassen Autobahn hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren und ist gegen eine Leitplanke geprallt. Laut Polizei entstand bei der Kollision an dem Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von rund 92.000 Euro. Der 32 Jahre alte Fahrer und seine Beifahrerin hatten dagegen Glück im Unglück: Trotz des schweren Aufpralls am Freitag auf der A96 nahe Achberg (Kreis Ravensburg) blieben die beiden den Angaben zufolge unverletzt.

Im Süden Deutschlands war es am Freitag zu teils schweren Unwettern mit Starkregen und Gewittern gekommen. Der DWD warnte in einer Mitteilung etwa von bis zu 40 Litern Regen pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit.

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