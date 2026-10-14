Rastplatz

Naturschutzbund: Erste Kraniche über Hessen gesichtet

Kraniche brechen in Richtung Südwesten auf. Einige davon machen in Hessen Halt – und lassen sich beobachten.

Bis zu 10.000 Kraniche sollen über Hessen ziehen. Foto: Boris Roessler/dpa
Bis zu 10.000 Kraniche sollen über Hessen ziehen.

Taunus (dpa/lhe) - Rund 4.000 Kraniche sind bereits über Hessen hinweggezogen. Schätzungsweise weitere 6.000 werden im Laufe des Tages erwartet. Das sagte Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund (NABU) Hessen. «Jetzt geht’s los.»

Die niedrigeren Temperaturen sorgten dafür, dass die Kraniche von der Ostseeküste aus in Richtung Südwesten zu ihren Winterquartieren aufbrechen. Durch das Hochdruckwetter könnten sie «von Osten nach Westen mitsegeln». Die Tiere seien den Angaben nach mit einer Geschwindigkeit von rund 70 Kilometern pro Stunde unterwegs und versuchten, innerhalb eines Tages den Marne-Stausee in Nordfrankreich zu erreichen. Auf ihrem Weg überflögen sie Hessen, einige legten dort auch eine Zwischenrast ein.

Erste Sichtungen am Mittwoch gemeldet

Der Naturschutzbund hatte dazu aufgerufen, Sichtungen von Kranichschwärmen online zu melden. Die Daten sollten helfen, einen Überblick über den Vogelzug zu gewinnen und mögliche Veränderungen der Zugrouten zu erkennen.

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Die erste Sichtung sei am heutigen Tag gemeldet worden, sagte Langenhorst. Er rechne jedoch in den kommenden Tagen mit einem deutlichen Anstieg der Meldungen.

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