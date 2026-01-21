Nebel, Frost und Glättegefahr in Hessen
Auch in den nächsten Tagen bleibt es frostig. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Nebel und Glatteis auf den Straßen.
Offenbach (dpa/lhe) - Niedrige Temperaturen sorgen in Hessen für Frost und Glätte. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, müsse zudem gebietsweise mit Nebel gerechnet werden. Bei Höchsttemperaturen von ein bis fünf Grad bleibt es tagsüber trocken. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf minus drei bis minus neun Grad. Dabei kann es erneut glatt und neblig werden.
Am Donnerstag bleibt es bei null bis vier Grad ebenfalls trocken. In der Nacht können dann vor allem im Westen Regenfälle aufziehen, die bei Minusgraden für Glätte sorgen. Auch am Freitag bleibt es frostig.