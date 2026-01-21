Bild
DWD-Vorhersage

Nebel, Frost und Glättegefahr in Hessen

Auch in den nächsten Tagen bleibt es frostig. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Nebel und Glatteis auf den Straßen.

In Hessen sorgen niedrige Temperaturen für Frost. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
In Hessen sorgen niedrige Temperaturen für Frost. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Niedrige Temperaturen sorgen in Hessen für Frost und Glätte. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, müsse zudem gebietsweise mit Nebel gerechnet werden. Bei Höchsttemperaturen von ein bis fünf Grad bleibt es tagsüber trocken. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf minus drei bis minus neun Grad. Dabei kann es erneut glatt und neblig werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Donnerstag bleibt es bei null bis vier Grad ebenfalls trocken. In der Nacht können dann vor allem im Westen Regenfälle aufziehen, die bei Minusgraden für Glätte sorgen. Auch am Freitag bleibt es frostig.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Baden-Württemberg: DWD warnt vor Frost, Nebel und Glätte
Inversionswetterlage

Baden-Württemberg: DWD warnt vor Frost, Nebel und Glätte

Hoch „Christian“ bringt Inversionswetter und sorgt für glatte Straßen, dichten Nebel und frostige Morgenstunden im Südwesten – Vorsicht ist geboten.

20.01.2026

Frost und Nebel zum Wochenstart in Hessen
Wetterprognose

Frost und Nebel zum Wochenstart in Hessen

In Hessen beginnt die Woche kalt und teils neblig. Besonders in Hochlagen ist Vorsicht wegen Glätte geboten.

01.12.2025

Nebel und Sonne - DWD erwartet trockenes Herbstwetter
Vorhersage

Nebel und Sonne - DWD erwartet trockenes Herbstwetter

Morgens Nebel, nachmittags Sonne: Tagsüber kann es bis zu 18 Grad warm werden. Doch nachts droht Frost in Bodennähe.

14.10.2025

Kälte, Frost und Nebel in Hessen
Wetteraussichten

Kälte, Frost und Nebel in Hessen

Auch in den kommenden Tagen wird es kalt. Nachts wird es glatt. Und vereinzelt kann es Schneeschauer geben.

03.02.2025

Glättegefahr: Nachts wird es nebelig und frostig in Hessen
Wetter

Glättegefahr: Nachts wird es nebelig und frostig in Hessen

Am ersten Adventswochenende ist nachts mit Frost und Glätte zu rechnen. Die Tage werden wieder etwas heiterer.

29.11.2024