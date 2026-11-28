Nebel, Sonne und ein paar Schneeflocken
Das erste Adventswochenende beschert Baden-Württemberg Temperaturen von knapp unter bis knapp über null Grad. Teils kann es glatt werden.
Stuttgart (dpa/lsw) - Noch vier Wochen bis Weihnachten: Die Adventszeit wird im Südwesten von frühwinterlichem Wetter eingeläutet. Das bedeutet laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Nebel, Sonne und etwas Schneefall.
Nach einem nebelverhangenen Morgen steigen am Samstag die Chancen auf Sonne. Lediglich an der Donau und in Oberschwaben dürfte es ganztägig grau bleiben. Die Temperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 4 Grad. In der Nacht zum Sonntag sollen sich in Württemberg gebietsweise wieder Hochnebel und Nebel ausbreiten. Bei bis zu minus 8 Grad im Allgäu kann es auf den Straßen glatt werden - vor allem in Nebelgebieten.
Schneeflocken am Sonntag
Auch der Sonntag beginnt mit Nebel und Hochnebel, insbesondere im östlichen Teil des Landes. Ansonsten zeigt sich laut DWD abschnittsweise die Sonne, im Tagesverlauf sollen von Westen aber immer dichtere Wolkenfelder und am Abend in Baden leichter Regen dazukommen. Die Temperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 6 Grad. In der Nacht zum Montag kann gefrierender Regen für Glatteis sorgen. Auf der Schwäbischen Alb kann es leicht schneien.