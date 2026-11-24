Offenbach (dpa/lhe) - Sonne und einstellige Temperaturen erwarten die Hessen am Dienstag. Nachdem sich der Nebel aufgelöst habe, werde es meist heiter und teils sogar sonnig im Land, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Es bleibe trocken.

Die Temperaturen bleiben allerdings nahe an der Frostgrenze: Die Höchstwerte liegen am Dienstag zwischen null und vier Grad, in höheren Lagen der Mittelgebirge könne es mit minus zwei bis null Grad auch Dauerfrost geben.

In der Nacht zum Mittwoch könne es dann leichten bis mäßigen Frost geben, hieß es. Örtlich sei auch Reifglätte möglich. Die Temperaturen liegen dann laut Vorhersage zwischen minus drei und minus sechs Grad. Am Mittwoch könne es im Norden Hessens lang anhaltenden Hochnebel geben - ansonsten soll es wieder heiter bis wolkig werden. Die Temperaturen liegen dann zwischen minus einem und plus drei Grad.