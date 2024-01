Neue Woche bringt Sonne und Frost

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der neuen Woche erwarten die Menschen in Hessen Auflockerungen und es soll niederschlagsfrei bleiben bei niedrigen Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, wird es am Montag heiter und sonnig bei Temperaturen zwischen minus fünf Grad in Nordhessen und minus ein Grad im Rhein-Main-Gebiet. In der Nacht zum Dienstag wird es frostig bei bis zu minus zwölf Grad im Bergland.