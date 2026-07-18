Hoher Schaden

Neubau in Bad Dürrheim brennt komplett nieder

Ein neues Massivholzhaus brennt lichterloh: Die Feuerwehr kämpft stundenlang, eine Photovoltaikanlage erschwert den Einsatz. Was bleibt vom Traumhaus und wie hoch ist der Schaden?

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Neubau bereits in Vollbrand. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Neubau bereits in Vollbrand. (Symbolbild)

Bad Dürrheim (dpa/lsw) - Der Rohbau eines Einfamilienhauses ist in Bad Dürrheim im Schwarzwald-Baar-Kreis vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Demnach ging das noch unbewohnte Haus aus Massivholz am Freitagabend in Flammen auf. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein Übergreifen des Feuers auf Nachbarhäuser verhindern, wie es hieß.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht an und wurden unter anderem durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erschwert. Der entstandene Schaden wird auf rund 750.000 Euro geschätzt. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

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