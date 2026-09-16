Fußball

Neubesetzung bei Eintracht: Zwei Vizepräsidenten treten ab

Wer folgt auf Katharina Keller und Dominik Berker? Nach ihrem Rückzug steht Eintracht Frankfurt vor personellen Veränderungen im Präsidium und Aufsichtsrat.

Mathias Beck braucht zwei neue Präsidiumsmitglieder. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Mathias Beck braucht zwei neue Präsidiumsmitglieder. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt muss sein Präsidium neu besetzen. Katharina Keller (34) und Dominik Berker (47) werden nach der Mitgliederversammlung am 19. Oktober im Team von Präsident Mathias Beck (55) nicht mehr weitermachen. 

Das Duo teilte dem Verwaltungsrat mit, dass es aus persönlichen Gründen nicht für eine weitere Amtszeit als Vizepräsidenten zur Verfügung steht, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Zudem endet dann Berkers Entsendung in den Aufsichtsrat. Auch hier braucht es eine Neubesetzung.

Beck will dem Verwaltungsrat und dem Wahlausschuss zeitnah mitteilen, mit welchem Team er für eine neue Amtszeit kandidieren wird.

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