Tischtennis: Moderator König im Präsidium

Frankfurt/Main (dpa) - Der langjährige Fernsehmoderator Norbert König ist nun Sportfunktionär. Der 66-Jährige, der beim ZDF nach den Olympischen Spielen in Paris im Sommer in den Ruhestand gegangen ist, wurde beim außerordentlichen Bundestag in Frankfurt am Main ins Präsidium des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) gewählt.