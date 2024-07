Yuan Wan vom TTC 1946 Weinheim rückt in den Olympia-Kader nach

Das gab der DTTB am Sonntag bekannt, Wan teilte am Montag in den sozialen Medien bereits Fotos von der offiziellen Einkleidung.

In der vergangenen Woche war Yuan Wan noch beim "WTT Star Contender" in Bangkok am Start gewesen. Die Weltranglisten-86. schied in Thailand allerdings in der zweiten Runde gegen die Weltranglistenzehnte und Mixed-Olympiasiegerin Mima Ito (Japan) aus (1:3), nachdem sie zuvor gegen die 45 Plätze besser eingestufte Südkoreanerin Lee Eunhye einen überzeugenden Auftatksieg errungen hatte.