Yuan Wan steht mit den DTTB-Damen im Halbfinale von Olympia

Yuan Wan vom deutschen Vizemeister TTC 1946 Weinheim steht mit der deutschen Tischtennis-Nationalmannschaft im Halbfinale der Olympischen Spiele von Paris. Das deutsche Team, angeführt von der erst 18 Jahre alten Annett Kaufmann, schlug Indien am Mittwochvormittag mit 3:1 und trifft nun im Kampf um den Einzug ins Finale am Donnerstagabed (20 Uhr) auf Japan, das Thailand bereits am Dienstagabend mit 3:0 besiegt hatte.