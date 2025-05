Yuan Wan schafft die Sensation im Doppel

Weinheim/Doha. Die Tischtennis-Weltmeisterschaften in Doha sind am vergangenen Wochenende gestartet – und an den grünen Tischen ist beim deutschen Nationalteam mit Yuan Wan auch eine Spitzensportlerin mit von der Partie, die in der Bundesliga für die Damenmannschaft des TTC 46 Weinheim antritt. Zusammen mit ihrer deutschen Teamkollegin Sabine Winter hat die 27-Jährige am Montag für einen Paukenschlag gesorgt, als die beiden das an Nummer drei gesetzte chinesische Doppel Qian Tianyi und Chen Xingtong mit 3:2 bezwangen.