Yuan Wan sorgt für den nächsten Paukenschlag

Weinheim/Doha. Das deutsche Spitzendoppel Yuan Wan und Sabine Winter hat für das nächste Ausrufezeichen bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Doha gesorgt. Nachdem die beiden in der zweiten Runde am Dienstag das an Nummer drei gesetzte chinesische Top-Duo Chen Xingtong/Qian Tianyi sensationell mit 3:2 bezwungen hatten, setzten sie sich am Mittwoch im Achtelfinale auch gegen Yun-En Tsai und Yi-Hua Huang aus Taiwan durch. Im Viertelfinale treffen sie am Donnerstag entweder auf das tschechische Doppel Balazova/Matelova oder auf Polcanova/Szöcs aus Österreich und Rumänien.