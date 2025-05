In der zweiten Runde kommt das Aus für Yuan Wan

Weinheim/Doha. Nach dem Sensationserfolg im Doppel mit ihrer Teamkollegin Sabine Winter gegen das chinesische Top-Duo Chen Xingtong/Qian Tianyi (3:2) am Montag bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Doha musste die deutsche Spitzenspielerin Yuan Wan, die in der Bundesliga für den TTC 46 Weinheim antritt, am Dienstag dann das Ausscheiden im Einzelwettbewerb verkraften. In dem Zweitrundenmatch gegen die Japanerin Miwa Harimoto unterlag sie deutlich mit 0:4.