Neue AfD-Jugendgruppierung will Landesverband Hessen gründen

Fulda (dpa/lhe) - Die neue AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) will am 28. März in Fulda ihren Landesverband Hessen gründen. Nafiur Rahman vom Bundesvorstand sagte, er rechne mit knapp 50 stimmberechtigten Teilnehmern. Er selbst wolle als Landessprecher kandidieren. Rahman wohnt nach eigenen Worten in Bad Vilbel bei Frankfurt.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Gegen die Gründung der GD auf Bundesebene in Gießen am 29. November 2025 hatten rund 25.000 Menschen protestiert - die meisten friedlich. Es kam aber auch zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Polizei hat Gründungsversammlung in Fulda im Blick

Zum Gründungskongress des GD-Landesverbandes Hessen am 28. März im Bürgerhaus Johannesberg im gleichnamigen Fuldaer Stadtteil teilte das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur mit: «Die Polizei Hessen hat über die Veranstaltung Kenntnis erlangt, nimmt eine Lagebewertung vor und leitet daraus weitere Maßnahmen ab.»

Foto: Boris Roessler/dpa Gegen die Gründung der bundesweiten neuen AfD-Jugendorganisation im November in Gießen hat sich damals eine Großdemo formiert. Die Gründung des Landesverbandes ist im März in Fulda geplant. (Archivbild)

Die Gründung der bundesweiten GD Ende November in Gießen war der aufgelösten Jungen Alternative (JA) gefolgt, die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden war.

Bei der GD ist aus Sicht der Bundesregierung keine Mäßigung im Vergleich zur früheren JA zu erkennen. Auf eine parlamentarische Anfrage schrieb das Bundesinnenministerium kürzlich, der GD-Bundesvorstand zeige besonders auf Funktionärsebene eine hohe personelle Kontinuität zur aufgelösten JA. Weiter hieß es: «Es sind Verbindungen von Mitgliedern der Generation Deutschland zu anderen extremistischen Organisationen bekannt.»