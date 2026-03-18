Proteste gegen hessische AfD-Jugendgruppierung angekündigt
In Fulda soll ein Landesverband der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland gegründet werden. Mehrere Organisationen planen Kundgebungen gegen die Tagung.
Fulda (dpa/lhe) - Ein Bündnis aus mehreren Gruppen hat Proteste gegen die Gründung eines hessischen Landesverbandes der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) am 28. März in Fulda angekündigt. Um 10.30 Uhr soll nach Angaben des Bündnisses vor dem Bürgerhaus im Stadtteil Johannesberg, wo um 11.00 Uhr die AfD-Tagung beginnen soll, ein sogenanntes Demokratiefest beginnen.
Bereits um 10.00 Uhr will sich der Verein Fulda zu einem Demonstrationszug versammeln. Dem Bündnis gehören nach eigenen Angaben unter anderem der Landesausländerbeirat, der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen, der DGB Hessen-Thüringen und der hessische Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft an. Die Veranstalter rechnen mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl.
Gegen die Gründung der GD auf Bundesebene in Gießen am 29. November 2025 hatten rund 25.000 Menschen protestiert – die meisten friedlich. Es kam aber auch zu Zusammenstößen mit der Polizei.