Neue Internetseite für Standorte von Mobilfunkmasten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einer neuen Internetseite will Hessen die Suche nach geeigneten Standorten für Mobilfunkmasten erleichtern. Damit sollen Funklöcher verschwinden. Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) teilte am Freitag mit: «Wir haben den Mobilfunkausbau in den letzten Jahren schon deutlich beschleunigt, sind allerdings immer noch nicht da, wo wir hinwollen.» Auf der Internetseite standorterfassungstool-hessen.ingrada.de könnten «Kommunen, Landkreise, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen potenziell geeignete Liegenschaften melden».