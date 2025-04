Neue Kinzigtalbahn hält nicht in Schenkenzell und Loßburg

Schenkenzell (dpa) - Wegen einer fehlenden Weiche sehen viele Pendler und Schüler in Schenkenzell (Kreis Rottweil) die batteriebetriebenen Züge der Kinzigtalbahn im Herzen des Schwarzwalds an sich vorbeirauschen. Denn seit dem Fahrplanwechsel fährt ein Großteil der neuen Züge den dortigen Bahnhof tagsüber nicht mehr an – und das soll so noch bis Ende 2026 bleiben. Auch zwei Stationen weiter in Loßburg (Kreis Freudenstadt) herrscht Ernüchterung, auch hier hat die Bahn Halte gestrichen.