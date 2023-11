Mehrere Verletzte bei Unfall zwischen ICE und Regionalzug

Ein ICE und ein Regionalzug hätten einander an einer Weiche am Bahnhof in Reichertshausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) «gestreift», sagte die Sprecherin. Dabei sei keiner der beiden Züge entgleist. Polizei und Rettungskräfte waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.