Gesundheit

Neue Landesfachstelle soll Menschen mit Demenz unterstützen

Menschen mit Demenz verlieren schleichend die Fähigkeit, sich um sich selbst zu kümmern - Hessen richtet jetzt eine Landesfachstelle für Demenzkranke und ihre Angehörigen ein.

Eine neue hessische Landesfachstelle für Menschen mit Demenz soll Erfahrung und Angebote zusammen bringen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Eine neue hessische Landesfachstelle für Menschen mit Demenz soll Erfahrung und Angebote zusammen bringen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hessische Landesregierung hat eine Landesfachstelle für Menschen mit Demenz eingerichtet. Sie soll Betroffene und ihre Angehörigen besser unterstützen sowie bestehende Angebote und Fachwissen bündeln. Das teilte das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege mit.

«Demenz verändert nicht nur das Leben der Betroffenen, sondern auch den Alltag ihrer Familien. Gerade Angehörige übernehmen oft über Jahre große Verantwortung. Sie brauchen verlässliche Informationen, Beratung und konkrete Entlastung», erklärte Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) wenige Tage vor dem Welt-Alzheimertag am 21. September bei einer Infoveranstaltung.

Die Landesfachstelle ist den Angaben des Ministeriums zufolge ein Baustein der Hessischen Demenzstrategie, die die Landesregierung im März 2026 beschlossen hatte. Sie soll dazu beitragen, die darin festgelegten Ziele Schritt für Schritt umzusetzen.

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