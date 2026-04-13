Neue Woche startet mit Regen
Regenschirm und Jacke sollten zum Wochenstart griffbereit sein. Im Laufe der Woche wird es trockener.
Offenbach (dpa/lhe) - Die neue Woche startet in Hessen zeitweise mit Regen und überwiegend bedecktem Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 12 und 14 Grad, in Hochlagen um neun Grad.
Am Dienstag gibt es laut der Vorhersage zunächst noch viele Wolken und stellenweise etwas Regen. Dann seien Auflockerungen zu erwarten. Zum Abend wird es nach der DWD-Vorhersage teils heiter oder sonnig in Hessen. Als Höchsttemperaturen geben die Meteorologen 13 Grad im Osten sowie 17 Grad an Rhein und Main an. In Hochlagen sollen die Werte um neun Grad liegen.