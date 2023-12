Neue Woche startet mit Schnee und Glättegefahr

Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zum Start der Woche vor glatten Straßen in Hessen. Im Bergland kann es zudem stürmische Böen geben. Ab dem späteren Vormittag ziehe von Westen her Schneefall auf, teilte der DWD am Montag mit. In tieferen Lagen könnten dann bis zu fünf Zentimeter Neuschnee liegen bleiben, in den Mittelgebirgen fünf bis zehn Zentimeter. Abends gehe der Niederschlag in tieferen Lagen dann langsam in Regen über, teilten die Meteorologen mit. In der Nacht zum Dienstag drohe gebietsweise Glatteis durch gefrierenden Regen. Die Schneefallgrenze steige dann bis in die Gipfellagen.