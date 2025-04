Neuer Anlauf für Volksbegehren gegen XXL-Landtag

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen im Südwesten dürfen sich bald mit ihrer Unterschrift für einen kleineren Landtag einsetzen - mal wieder. Am 5. Mai starte die Unterschriftensammlung für ein entsprechendes Volksbegehren, kündigte FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke in Stuttgart an. Die Amtssammlung auf den Rathäusern gehe bis zum 5. August, die sogenannte freie Sammlung laufe bis zum 5. November. «Unser Ziel ist es, näher an die 770 000 Unterschriften zu kommen.» Falls das nicht erreicht werde, hoffe man, dass dennoch Bewegung in die Angelegenheit und die Regierung zum Nachdenken komme.