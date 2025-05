Neuer Anlauf für Volksbegehren gegen XXL-Landtag

Stuttgart (dpa/lsw) - Die FDP startet am Montag in Baden-Württemberg mit der Sammlung von Unterschriften für ein Volksbegehren für einen kleineren Landtag. FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke sagte, man habe sämtliche 1.101 Kommunen des Landes mit der Bitte angeschrieben, pünktlich die Unterschriftenlisten in den Rathäusern auszulegen. Auch die FDP-Orts- und Kreisverbände seien gebeten worden, mit der Sammlung von Unterschriften zu beginnen.