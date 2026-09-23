Neuer Chef im Opel-Zoo ab August 2027

Kronberg (dpa/lhe) - Im Opel-Zoo in Kronberg steht die Nachfolge in der Direktion fest: Jochen Reiter wird zum 1. Juli 2027 neuer Direktor und folgt auf den langjährigen Zoodirektor Thomas Kauffels. Wie der Opel-Zoo mitteilte, ist zunächst eine vierwöchige Übergangsphase vorgesehen. Ab dem 1. August 2027 übernimmt Reiter die Leitung vollständig.

Über seinen offiziellen Ruhestand hinaus wird Kauffels den Angaben zufolge die Fertigstellung der neuen Asienanlage bis zum Frühjahr 2028 begleiten. Fast drei Jahrzehnte prägte er die Entwicklung des Opel-Zoos. Unter seiner Leitung wurden unter anderem Tierhaltung, Artenschutz, Bildung und wissenschaftliche Arbeit kontinuierlich weiterentwickelt. «Mit Dr. Jochen Reiter weiß ich den Opel-Zoo anschließend in sehr guten Händen», sagte Kauffels.

Neuer Leiter wechselt aus Düsseldorf nach Hessen

Der Vorstand der gemeinnützigen von Opel Hessischen Zoostiftung als Trägerin des Opel-Zoos entschied sich nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren für den erfahrenen Zoologen Jochen Reiter. Er ist seit 2016 Direktor des Aquazoo Löbbecke Museums in Düsseldorf.

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