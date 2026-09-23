Neuer Chef im Opel-Zoo ab August 2027
Jochen Reiter übernimmt ab August 2027 die Leitung des Opel-Zoos. Wie er seine Rückkehr nach Kronberg sieht und welche Pläne für die neue Asienanlage bestehen.
Kronberg (dpa/lhe) - Im Opel-Zoo in Kronberg steht die Nachfolge in der Direktion fest: Jochen Reiter wird zum 1. Juli 2027 neuer Direktor und folgt auf den langjährigen Zoodirektor Thomas Kauffels. Wie der Opel-Zoo mitteilte, ist zunächst eine vierwöchige Übergangsphase vorgesehen. Ab dem 1. August 2027 übernimmt Reiter die Leitung vollständig.
Über seinen offiziellen Ruhestand hinaus wird Kauffels den Angaben zufolge die Fertigstellung der neuen Asienanlage bis zum Frühjahr 2028 begleiten. Fast drei Jahrzehnte prägte er die Entwicklung des Opel-Zoos. Unter seiner Leitung wurden unter anderem Tierhaltung, Artenschutz, Bildung und wissenschaftliche Arbeit kontinuierlich weiterentwickelt. «Mit Dr. Jochen Reiter weiß ich den Opel-Zoo anschließend in sehr guten Händen», sagte Kauffels.
Neuer Leiter wechselt aus Düsseldorf nach Hessen
Der Vorstand der gemeinnützigen von Opel Hessischen Zoostiftung als Trägerin des Opel-Zoos entschied sich nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren für den erfahrenen Zoologen Jochen Reiter. Er ist seit 2016 Direktor des Aquazoo Löbbecke Museums in Düsseldorf.
Bereits von August 2002 bis Dezember 2006 war Reiter im Opel-Zoo tätig. Als Zooinspektor war er unter anderem für die Futtermeisterei verantwortlich und eng in die tierärztliche Betreuung, Tiertransporte und die Arbeitssicherheit eingebunden. Zudem war er in dieser Funktion Dienstvorgesetzter der Tierpfleger und Handwerker. «Mit dem Opel-Zoo verbinde ich eine wichtige Zeit meines beruflichen Weges», sagte Reiter: «Umso mehr freue ich mich darauf, nach Kronberg zurückzukehren».