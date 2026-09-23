Führungswechsel

Neuer Chef im Opel-Zoo ab August 2027

Jochen Reiter übernimmt ab August 2027 die Leitung des Opel-Zoos. Wie er seine Rückkehr nach Kronberg sieht und welche Pläne für die neue Asienanlage bestehen.

Nächstes Jahr steht ein Wechsel in der Opel-Zoodirektion an - ab August übernimmt Jochen Reiter. Er kennt den Zoo in Kronberg aus einem früheren Arbeitsverhältnis. (Archivbild) Foto: Jennifer Brückner/dpa
Nächstes Jahr steht ein Wechsel in der Opel-Zoodirektion an - ab August übernimmt Jochen Reiter. Er kennt den Zoo in Kronberg aus einem früheren Arbeitsverhältnis. (Archivbild)

Kronberg (dpa/lhe) - Im Opel-Zoo in Kronberg steht die Nachfolge in der Direktion fest: Jochen Reiter wird zum 1. Juli 2027 neuer Direktor und folgt auf den langjährigen Zoodirektor Thomas Kauffels. Wie der Opel-Zoo mitteilte, ist zunächst eine vierwöchige Übergangsphase vorgesehen. Ab dem 1. August 2027 übernimmt Reiter die Leitung vollständig.

Über seinen offiziellen Ruhestand hinaus wird Kauffels den Angaben zufolge die Fertigstellung der neuen Asienanlage bis zum Frühjahr 2028 begleiten. Fast drei Jahrzehnte prägte er die Entwicklung des Opel-Zoos. Unter seiner Leitung wurden unter anderem Tierhaltung, Artenschutz, Bildung und wissenschaftliche Arbeit kontinuierlich weiterentwickelt. «Mit Dr. Jochen Reiter weiß ich den Opel-Zoo anschließend in sehr guten Händen», sagte Kauffels.

Neuer Leiter wechselt aus Düsseldorf nach Hessen

Der Vorstand der gemeinnützigen von Opel Hessischen Zoostiftung als Trägerin des Opel-Zoos entschied sich nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren für den erfahrenen Zoologen Jochen Reiter. Er ist seit 2016 Direktor des Aquazoo Löbbecke Museums in Düsseldorf.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bereits von August 2002 bis Dezember 2006 war Reiter im Opel-Zoo tätig. Als Zooinspektor war er unter anderem für die Futtermeisterei verantwortlich und eng in die tierärztliche Betreuung, Tiertransporte und die Arbeitssicherheit eingebunden. Zudem war er in dieser Funktion Dienstvorgesetzter der Tierpfleger und Handwerker. «Mit dem Opel-Zoo verbinde ich eine wichtige Zeit meines beruflichen Weges», sagte Reiter: «Umso mehr freue ich mich darauf, nach Kronberg zurückzukehren».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Opel-Zoo wird 70: Geburten, Todesfälle und Millionenprojekte
Zoojubiläum

Opel-Zoo wird 70: Geburten, Todesfälle und Millionenprojekte

Der einst von Georg von Opel gegründete Zoo entwickelt sich stetig weiter. Warum Panzernashörner jetzt für Gesprächsstoff sorgen und Flusspferde zu viel Mist machen.

09.09.2026

Opel-Zoo wartet auf Elefanten-Geburt
Hochtaunuskreis

Opel-Zoo wartet auf Elefanten-Geburt

Steigende Besucherzahlen sorgen für zufriedene Gesichter bei den Verantwortlichen im Opel-Zoo. Zugleich blicken sie gespannt auf ein nahendes und zugleich seltenes Ereignis.

29.01.2025

Hochtaunuskreis

Opel-Zoo erwartet Elefantenbaby

Im vergangenen Jahr besuchten deutlich weniger Menschen den Zoo am Ortsrand von Kronberg. Spätestens 2025 dürfte die Zahl wieder nach oben schnellen, wenn ein kleiner Baby-Elefant auf die Welt kommt.

07.02.2024

Kommunen

Opel-Zoo: Königsteiner dürfen Philosophenweg gratis nutzen

27.07.2023

Kronberg

Opel-Zoo erhält Netzgiraffenbullen für Zucht

30.03.2023