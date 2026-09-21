Neues Design für S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet

Frankfurt/Main (dpa) - Rund die Hälfte aller S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet wird neu gestaltet. Bis Sommer 2029 werden alle 98 Züge der zehn Jahre alten Baureihe ET430 innen und außen erneuert. Die ersten rollen Ende Oktober auf den Linien S1, S4, S8 und S9, wie Deutsche Bahn (DB) und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) berichten.

Außen sind die Züge nicht mehr rot, sondern weiß mit blauem Streifen und grüner Front. Innen dominieren die Farben Weiß und Grau mit Elementen in Holzoptik. Aber nicht nur das Design wurde verändert, sondern auch die Raumaufteilung. Laut RMV und DB passen durch die Umgestaltung 15 Prozent mehr Fahrgäste in einen Zug.

Das sind die größten Veränderungen:

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