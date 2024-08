Neues Schuljahr, neue Fragen: Elterntelefon soll helfen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Ende der sechswöchigen Sommerferien in Hessen bieten das Bildungsministerium und die Schulämter wieder das Elterntelefon an. Gerade zum Schuljahresbeginn tauchten in vielen Familien Fragen auf, teilte Bildungsminister und Ex-Lehrer Armin Schwarz (CDU) mit. «Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner am Elterntelefon können in diesen Angelegenheiten kompetent weiterhelfen.» Das Elterntelefon habe sich in den vergangenen Jahren bewährt.