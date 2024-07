Schule schwänzen für billigere Ferienflüge kann teuer werden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die letzten ein, zwei, drei Tage vor den Sommerferien die eigenen Kinder die Schule schwänzen lassen, um billigere Urlaubsflüge zu ergattern? Keine gute Idee nach offiziellen Angaben: Polizeikontrollen und Bußgeld können drohen. Eltern mit schulpflichtigen Kindern müssen somit oft höhere Reisekosten in Kauf nehmen.

Hessens Bildungsministerium in Wiesbaden teilt der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die am Samstag (13. Juli) beginnenden Sommerschulferien im Land mit: «Reisen der Eltern begründen nach der Rechtsprechung keinen Beurlaubungsanspruch und dies wird in den Schulen restriktiv überprüft.»