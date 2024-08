Das Elterntelefon in Hessen steht bereit

Pünktlich zum Schulstart bietet das Hessische Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Schulämtern wieder das Elterntelefon an. „Gerade zum Schuljahresbeginn tauchen in vielen Familien Fragen auf, die den Schulstart betreffen. Die Ansprechpartner am Elterntelefon können in diesen Angelegenheiten kompetent weiterhelfen“, erklärt Bildungsminister Armin Schwarz in einer Pressemitteilung. „Das Elterntelefon hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und ist gerade zum Schuljahresbeginn eine wichtige Unterstützung für Eltern.“ Er verweist darauf, dass Eltern sich auch über das Kontaktformular Hilfe holen können.