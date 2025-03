Kriminalstatistik für Südhessen: Erfreuliche Entwicklung im Odenwaldkreis und an der Bergstraße 

Südhessen/Darmstadt. Laut Kriminalstatistik für das Jahr 2024 gehört Südhessen zu den sichersten Regionen bundesweit. "Dieses Ergebnis zeigt, dass es sich in Südhessen besonders sicher leben lässt. Die Wahrscheinlichkeit Opfer einer Straftat zu werden, ist geringer, als anderswo", erklärte Polizeipräsident Björn Gutzeit zur Eröffnung der Pressekonferenz zur Statistik am Donnerstag. Besonders positiv blicken die Beamten auf die Entwicklung der Kriminalität im Odenwaldkreis und an der Bergstraße.