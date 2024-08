Fehlzeiten steigen an der Bergstraße und im Odenwald

Der Krankenstand im Landkreis Bergstraße und Odenwaldkreis war im ersten Halbjahr 2024 höher als im Vorjahreszeitraum 2023, berichtet die Krankenkasse DAK in einer Pressemitteilung. Er stieg von 5,5 auf 6,1 Prozent, liegt somit über dem landesweiten Durchschnitt für Hessen von 5,9 Prozent. Von Januar bis Juni 2024 war jeder und jede Beschäftigte im Landkreis Bergstraße und Odenwaldkreis durchschnittlich 11,1 Tage krankgeschrieben. Die DAK-Gesundheit hat in einer Sonderanalyse die Krankschreibungen aller versicherten Beschäftigen in der Region ausgewertet. In der ersten Jahreshälfte kamen auf 100 DAK-versicherte Beschäftigte insgesamt rund 1.113 Ausfalltage, was im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr ein Plus von 11,4 Prozent bedeutet.