Neues Stellwerk in Kassel nimmt Betrieb auf

Kassel/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Bahn-Infrastrukturtochter DB InfraGo hat die erste Stufe des neuen elektronischen Stellwerks (ESTW) am Bahnknoten Kassel in Betrieb genommen. Seit Mitte Juni steuern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zwei Bedienplätzen am Kasseler Hauptbahnhof die Zugfahrten auf der Strecke Obervellmar-Hofgeismar-Warburg per Mausklick, wie der Konzern jetzt mitteilte. Das ESTW ist Teil der bis 2030 geplanten Modernisierung der Leit- und Sicherungstechnik im Haupt- und Rangierbahnhof Kassel.

Die neue Technik soll den Bahnbetrieb leistungsfähiger und flexibler machen. «Das ESTW Kassel ist ein zentrales Projekt für einen moderneren Bahnbetrieb in Nordhessen», sagte Marco Rasbieler von der DB laut Mitteilung. Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV), der den Nahverkehr in Nordhessen bestellt und organisiert, erwartet laut Geschäftsführer Marian Volmer perspektivisch unter anderem kürzere Zugfolgezeiten auf der Harleshäuser Kurve.

Bauarbeiten sorgen für Einschränkungen im Zugverkehr

Für die weiteren Inbetriebnahmestufen des ESTW sind laut der DB in den kommenden Jahren zusätzliche Bauarbeiten erforderlich. Dazu sind zunächst ab dem 9. Oktober Sperrungen im Knoten Kassel geplant.

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