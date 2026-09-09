Tiermedizin

Neues Zentrum für Pferde-Chirurgie startet in Gießen

Hoch technisierte Operationssäle und moderne Untersuchungsbereiche: Die Justus-Liebig-Universität nimmt ihr neues Zentrum für Pferde-Chirurgie in Betrieb.

Hessens Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD/2. v. li.) und die ehemalige Dressurreiterin Ann Karthrin Linsenhoff (links) gehörten zu den Gästen der Veranstaltung. Foto: Christian Lademann/dpa
Hessens Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD/2. v. li.) und die ehemalige Dressurreiterin Ann Karthrin Linsenhoff (links) gehörten zu den Gästen der Veranstaltung.

Gießen (dpa/lhe) - Pferdebesitzer bekommen in Gießen eine neue Anlaufstelle für erkrankte oder verletzte Tiere: Die Justus-Liebig-Universität hat das Operations- und Diagnostikzentrum der Klinik für Pferde feierlich in Betrieb genommen. Der Neubau ermögliche auf einer Nutzfläche von insgesamt rund 1.000 Quadratmetern hochmoderne Behandlungsmöglichkeiten und optimiere die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen für die Studierenden und das medizinische Personal, teilte die Universität mit. 

Zu dem Gebäude gehören drei hoch technisierte Operationssäle und vier Untersuchungssäle für Chirurgie und Innere Medizin. Auch Überwachungs- und Narkoseräume, Aufwachboxen, Sterilisations- und Geräteräume, Labore und Sozialräume sowie ein großer Technikbereich finden sich nach früheren Angaben dort. 

«Eine moderne Pferdeklinik ist für die JLU von entscheidender Bedeutung, um im internationalen Wettbewerb die besten Köpfe zu gewinnen und das hohe Niveau in der klinischen Forschung und Lehre nachhaltig weiterzuentwickeln», erklärte JLU-Präsidentin Katharina Lorenz. In den Neubau flossen rund 20 Millionen Euro. Die Universität habe das Vorhaben in enger Zusammenarbeit mit dem Land Hessen und dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen umgesetzt.

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