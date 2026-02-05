Neun Autos bei Feuer in Tiefgarage ausgebrannt
Weitere Autos werden durch Ruß beschädigt. Der Schaden: mindestens eine Million Euro. Mehr als 40 Menschen müssen nachts ihr Zuhause verlassen.
Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Bei einem Brand in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) sind neun Fahrzeuge ausgebrannt. Der Schaden wurde auf rund eine Million Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar.
Demnach wurden zwölf weitere Fahrzeuge in der Tiefgarage durch den Ruß erheblich beschädigt. Wegen der massiven Rauchentwicklung wurden in der Nacht die umliegenden Wohngebäude geräumt. Mehr als 40 Menschen verließen vorübergehend ihr Zuhause. Ein Teil der Betroffenen wurde durch den Rettungsdienst betreut. Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht. Nach zwei Stunden waren die Löscharbeiten beendet.