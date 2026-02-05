Brände

Neun Autos bei Feuer in Tiefgarage ausgebrannt

Weitere Autos werden durch Ruß beschädigt. Der Schaden: mindestens eine Million Euro. Mehr als 40 Menschen müssen nachts ihr Zuhause verlassen.

Nach zwei Stunden waren die Löscharbeiten beendet. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Nach zwei Stunden waren die Löscharbeiten beendet. (Symbolbild)

Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Bei einem Brand in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) sind neun Fahrzeuge ausgebrannt. Der Schaden wurde auf rund eine Million Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Demnach wurden zwölf weitere Fahrzeuge in der Tiefgarage durch den Ruß erheblich beschädigt. Wegen der massiven Rauchentwicklung wurden in der Nacht die umliegenden Wohngebäude geräumt. Mehr als 40 Menschen verließen vorübergehend ihr Zuhause. Ein Teil der Betroffenen wurde durch den Rettungsdienst betreut. Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht. Nach zwei Stunden waren die Löscharbeiten beendet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drei Jugendliche nach Brand in Tiefgarage festgenommen
Verdacht auf Brandstiftung

Drei Jugendliche nach Brand in Tiefgarage festgenommen

Nachdem ein Auto am Freitag in einer Tiefgarage voll ausgebrannt ist, erhärtet sich nun ein Verdacht. Drei Jugendliche werden der Brandstiftung verdächtigt.

15.10.2024

Halbe Million Euro Schaden bei Brand in Rohbau in Offenbach
Brände

Halbe Million Euro Schaden bei Brand in Rohbau in Offenbach

Am Freitagabend bricht ein Feuer in einer Tiefgarage aus. Es entsteht ein hoher Schaden, bis in den vierten Stock. Warum konnte sich der Brand so weit ausbreiten?

30.03.2024

Brände

Brand in Tiefgarage in Geisenheim

06.12.2023

Calw

Millionenschaden bei Tiefgaragenbrand: Haus unbewohnbar

Autos brennen in einer Tiefgarage aus. Der Schaden geht in die Millionen, ein Mehrfamilienhaus in Nagold ist vorerst unbewohnbar. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

09.07.2023

Feuerwehreinsatz

Motorräder und Autos brennen in Tiefgarage

06.04.2023