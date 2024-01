Neun Verletzte bei Wohnhausbrand in Bebra

Bebra (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bebra-Weiterode sind am Samstagmorgen neun Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, seien sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Einer der Bewohner sei zudem aus einem Fenster gesprungen und habe sich dabei eine Verletzung zugezogen. Die Brandursache war zunächst unklar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Haus bereits in Flammen gestanden, sagte der Sprecher. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 200 000 Euro geschätzt.