Zivilcourage

Neunjähriger wird im Zug belästigt - Frau schreitet ein

Ein unbekannter Mann sitzt einem Jungen im Zug gegenüber - und küsst ihn plötzlich. Eine Mitreisende reagiert und bringt den Neunjährigen in Sicherheit. Die Polizei sucht nach ihr und anderen Zeugen.

Noch ist der Täter unbekannt, die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Noch ist der Täter unbekannt, die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. (Archivbild)

Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Eine Frau ist eingeschritten, als ein Mann einen Neunjährigen in der Bahn in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) belästigt hat. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall, der sich bereits am 29. Juni ereignete. Den Angaben nach saßen der Junge und der bislang unbekannte Mann einander in einem Vierersitz gegenüber. Der Mann soll den Jungen plötzlich im Gesicht geküsst haben. Die Mitreisende habe die Situation erkannt und habe den Neunjährigen in den vorderen Bereich des Zuges begleitet. Dort wartete sie, bis er ausstieg. Die Polizei bittet insbesondere auch die Frau, die dem Jungen geholfen haben soll, sich zu melden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann belästigt Frau in Zug und flüchtet bei Kontrolle
In Regionalbahn

Mann belästigt Frau in Zug und flüchtet bei Kontrolle

Sexuelle Belästigung im Zug und Flucht über die Gleise: Erst entblößt ein Mann vor anderen Fahrgästen sein Glied, dann entzieht er sich der Ticketkontrolle. Was Zeugen über den Vorfall berichteten.

04.06.2026

Eberbach: Mann entblößt sich vor zwei neunjährigen Mädchen
Exhibitionist

Eberbach: Mann entblößt sich vor zwei neunjährigen Mädchen

Ein Exhibitionist hat am Montagnachmittag zwei Kinder auf einer Grünfläche in Eberbach belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

24.03.2026

Heidelberg: Radfahrer fährt Neunjähriger über den Arm – Unterarm gebrochen
Fahrer flüchtet

Heidelberg: Radfahrer fährt Neunjähriger über den Arm – Unterarm gebrochen

Ein Mann fährt einem gestürzten Mädchen in Heidelberg nach einem Unfall über den Arm und entfernt sich anschließend vom Unfallort – die Polizei sucht Zeugen.

04.07.2025

Heidelberg: 31-Jähriger führt Messer im Zug mit - Zeugen gesucht
Blaulicht

Heidelberg: 31-Jähriger führt Messer im Zug mit - Zeugen gesucht

Am 18. Juni führte der Mann ein Messer mit feststehender Klinge offen mit sich. Im Zug kam es außerdem zu mehreren Sachbeschädigungen.

23.06.2025

Zeugen melden betrunkenen Fahrer - Lob für Zivilcourage
Verkehr

Zeugen melden betrunkenen Fahrer - Lob für Zivilcourage

Auf diese Fahrt hätte ein Autofahrer im Landkreis Limburg-Weilburg verzichten sollen. Zeugen meldeten den betrunkenen Mann bei der Polizei. Dafür bekommen sie jetzt Lob.

08.12.2024