Neunjähriger wird im Zug belästigt - Frau schreitet ein

Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Eine Frau ist eingeschritten, als ein Mann einen Neunjährigen in der Bahn in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) belästigt hat. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall, der sich bereits am 29. Juni ereignete. Den Angaben nach saßen der Junge und der bislang unbekannte Mann einander in einem Vierersitz gegenüber. Der Mann soll den Jungen plötzlich im Gesicht geküsst haben. Die Mitreisende habe die Situation erkannt und habe den Neunjährigen in den vorderen Bereich des Zuges begleitet. Dort wartete sie, bis er ausstieg. Die Polizei bittet insbesondere auch die Frau, die dem Jungen geholfen haben soll, sich zu melden.