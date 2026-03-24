Eberbach: Mann entblößt sich vor zwei neunjährigen Mädchen
Ein Exhibitionist hat am Montagnachmittag zwei Kinder auf einer Grünfläche in Eberbach belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.
Mannheim. Ein Exhibitionist hat am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr zwei neunjährige Mädchen in Eberbach belästigt. Nach Angabend er Polizei befanden sich die beiden Kinder auf einer Grünfläche in der Steigerstraße, als sich der Unbekannte zu ihnen stellte. Der Mann entblößte unvermittelt seinen Unterleib und machte unzüchtige Bewegungen. Daraufhin rannten die Mädchen davon und vertrauten sich einem bekannten Erwachsenen an.
Der Exhibitionist hatte eine Halbglatze mit grau-schwarzen Haaren, trug eine enge Jeanshose, einen schwarz-grauen Pullover, schmutzige graue Sportschuhe und wirkte ungepflegt. Außerdem hatte er einen Rucksack und zwei gelbe Tragetaschen mit Pfandflaschen dabei. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621 174 4444 an das Hinweistelefon zu wenden. (heh)