Eberbach: Mann entblößt sich vor zwei neunjährigen Mädchen

Mannheim. Ein Exhibitionist hat am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr zwei neunjährige Mädchen in Eberbach belästigt. Nach Angabend er Polizei befanden sich die beiden Kinder auf einer Grünfläche in der Steigerstraße, als sich der Unbekannte zu ihnen stellte. Der Mann entblößte unvermittelt seinen Unterleib und machte unzüchtige Bewegungen. Daraufhin rannten die Mädchen davon und vertrauten sich einem bekannten Erwachsenen an.