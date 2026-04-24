Zeugen gesucht

Mannheim: Exhibitionist belästigt Frau und Kleinkind

Ein Unbekannter Mann hat sich am Vogelstangsee vor einer Frau und ihrem Kind entblößt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Frau saß auf einer Parkbank am Vogelstangsee in Mannheim (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Frau saß auf einer Parkbank am Vogelstangsee in Mannheim (Symbolbild).

Mannheim. Ein unbekannter Mann hat sich am Donnerstagabend vor einer 31-jährige Frau und ihrem vier Monate alten Kleinkind entblößt. Wie die Polizei berichtet, saß die Frau gegen 20 Uhr auf einer Parkbank am Ufer des oberen Vogelstangsees und hatte den Kinderwagen bei sich. Der Unbekannte stellte sich auf dem Uferweg in die Nähe der 31-Jährigen, entblößte sein Geschlechtsteil und fasste sich an. Die Frau entfernte sich mit ihrem Kind unverzüglich. Laut ihrer Aussage war der Exhibitionist zwischen 40 und 50 Jahren alt, korpulent, hatte helle Haut und trug eine Jeanshose, T-Shirt sowie eine Basecap. Außerdem soll er ungepflegt gewirkt haben.

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Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621 174 4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu wenden. (heh)

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