Mannheim: Exhibitionist belästigt Frau und Kleinkind

Mannheim. Ein unbekannter Mann hat sich am Donnerstagabend vor einer 31-jährige Frau und ihrem vier Monate alten Kleinkind entblößt. Wie die Polizei berichtet, saß die Frau gegen 20 Uhr auf einer Parkbank am Ufer des oberen Vogelstangsees und hatte den Kinderwagen bei sich. Der Unbekannte stellte sich auf dem Uferweg in die Nähe der 31-Jährigen, entblößte sein Geschlechtsteil und fasste sich an. Die Frau entfernte sich mit ihrem Kind unverzüglich. Laut ihrer Aussage war der Exhibitionist zwischen 40 und 50 Jahren alt, korpulent, hatte helle Haut und trug eine Jeanshose, T-Shirt sowie eine Basecap. Außerdem soll er ungepflegt gewirkt haben.