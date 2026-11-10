Nachwuchs im Landtag

Nickerchen auf der Regierungsbank: Minister bringt Baby mit

Mit Baby im Tragetuch nahm Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori an der Plenarsitzung teil. Auch die Mutter des kleinen saß im Plenum.

Den Eltern wurde durch die Landtagspräsidentin gratuliert. Foto: Boris Roessler/dpa
Den Eltern wurde durch die Landtagspräsidentin gratuliert.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Wirtschaftsminister, der frisch gebackene Vater Kaweh Mansoori, hat seinen kleinen Sohn Sam zur Plenarsitzung in den Landtag mitgebracht. Mit dem Baby im Tragetuch saß der 38-jährige SPD-Politiker auf der Regierungsbank und plauderte vor dem Beginn der Sitzung mit Kabinettskollegen. Der Neugeborene hielt unterdessen eng an den Papa geschmiegt ein Nickerchen - auch unter den Augen von Mama Josefine Koebe (38) im Plenum. Die hessische SPD-Generalsekretärin ist ebenfalls Abgeordnete im hessischen Landtag. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) gratulierte dem Elternpaar offiziell.

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