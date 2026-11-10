Nickerchen auf der Regierungsbank: Minister bringt Baby mit

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Wirtschaftsminister, der frisch gebackene Vater Kaweh Mansoori, hat seinen kleinen Sohn Sam zur Plenarsitzung in den Landtag mitgebracht. Mit dem Baby im Tragetuch saß der 38-jährige SPD-Politiker auf der Regierungsbank und plauderte vor dem Beginn der Sitzung mit Kabinettskollegen. Der Neugeborene hielt unterdessen eng an den Papa geschmiegt ein Nickerchen - auch unter den Augen von Mama Josefine Koebe (38) im Plenum. Die hessische SPD-Generalsekretärin ist ebenfalls Abgeordnete im hessischen Landtag. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) gratulierte dem Elternpaar offiziell.