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No-Go Handy-Klingeln: Dynamo-Trainer Stamm wird deutlich

Mobil-Telefone haben während Pressekonferenzen stumm zu sein. Wer das missachtet, kann schon mal eine klare Ansage bekommen. Erst recht, wenn der Trainer ohnehin sauer ist.

Trainer Thomas Stamm (Dynamo Dresden) reagierte nach dem Heidenheim-Spiel deutlich auf ein Handy-Klingeln. Foto: Harry Langer/dpa
Trainer Thomas Stamm (Dynamo Dresden) reagierte nach dem Heidenheim-Spiel deutlich auf ein Handy-Klingeln.

Heidenheim (dpa) - Thomas Stamm war sauer, richtig sauer. Die 3:5-Niederlage beim 1. FC Heidenheim hatte den Trainer von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden enttäuscht und verärgert. Und dann klingelte in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch noch ein Mobil-Telefon, gerade als der Schweizer mit seiner Erklärung begonnen hatte. Das war zu viel für den Dynamo-Coach.

«Das kostet normalerweise. Ja, also nicht scherzhaft gemeint. Gerne in die Mannschaftskasse in Heidenheim einzahlen», sagte Stamm in Richtung des Störers. Hintergrund: In nahezu jeder Mannschaft steht Handy-Klingeln in der Kabine auf dem Index und im Strafenkatalog weit oben. Erst recht, wenn der Chef spricht. Auch in Pressekonferenzen hat die Stummschaltung des Telefons oberste Priorität.

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