Wettervorhersage

Noch einmal heiß - dann kommen kräftige Gewitter

Badehose und Sonnencreme sollten noch nicht im Schrank verschwinden. Noch einmal wird es im Südwesten richtig heiß - bevor das Wetter in der Nacht umschlägt.

Noch einmal wird es in Baden-Württemberg hochsommerlich warm. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Noch einmal wird es in Baden-Württemberg hochsommerlich warm. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg steht noch einmal ein heißer Spätsommertag bevor: Der Deutsche Wetterdienst erwartet am heutigen Dienstag Höchstwerte von 27 Grad im Hochschwarzwald bis 33 Grad entlang des Rheins. Nach anfangs gebietsweise dichteren Wolken und vereinzelten Schauern zeigt sich vielerorts die Sonne.

Mit dem sommerlichen Wetter ist es danach aber erst einmal vorbei: In der Nacht zum Mittwoch zieht eine Kaltfront über den Südwesten. Von Südwesten her erwarten die Meteorologen schauerartigen Regen und starke Gewitter. Dabei sind Sturmböen oder schwere Sturmböen mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde, kleiner Hagel und örtlich Starkregen möglich. Am Bodensee und in Oberschwaben sind mit geringer Wahrscheinlichkeit sogar orkanartige Böen möglich.

Am Mittwoch bleibt es vor allem entlang und südlich der Schwäbischen Alb nass, anfangs sind dort auch noch Gewitter möglich. Von Nordwesten her lassen die Niederschläge dagegen im Tagesverlauf nach. Mit Höchstwerten zwischen 15 und 22 Grad wird es deutlich kühler.

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