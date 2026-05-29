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Nürnberger verlängert Vertrag bei Darmstadt

Einer, der in der Mannschaft bei Darmstadt nicht nur auf dem Platz vorangeht, bleibt dem Club erhalten. Warum sich Fabian Nürnberger gegen einen Wechsel entschieden hat.

Bleibt den Lilien erhalten: Fabian Nürnberger. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Bleibt den Lilien erhalten: Fabian Nürnberger. (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 setzt auch in Zukunft auf seinen erfahrenen Abwehrspieler Fabian Nürnberger. Der zum 30. Juni auslaufende Vertrag des 26-Jährigen wurde verlängert, über die Laufzeit machte der südhessische Fußball-Zweitligist keine Angaben. 

Nürnberger war 2023 vom 1. FC Nürnberg zu den Lilien gekommen. Seitdem absolvierte der zehnmalige bulgarische Nationalspieler und gebürtige Hamburger 74 Pflichtspiele für Darmstadt. In der vergangenen Saison kam der Linksfuß zu 20 Zweitliga-Einsätzen. «Der Verein hat mir frühzeitig signalisiert, dass ich eine wichtige Rolle in den Plänen spiele und gleichzeitig spüre ich hier eine extrem hohe Wertschätzung», sagte der Profi. 

Nürnberger sei nicht nur auf dem Rasen ein Leistungsträger, «sondern als Teil des Mannschaftsrates auch ein ganz wichtiger Charakter für das Innenleben des Teams», sagte Sportchef Paul Fernie.

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