Karlsruhe (dpa) - Trotz zahlreicher Chancen ist der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Gegen den offensiv harmlosen VfL Osnabrück verpassten die glücklosen Badener den so dringend erhofften Heimsieg vor 26.883 Zuschauern im kalten Wildparkstadion. Wie das Team von VfL-Trainer Timo Schultz steckt der KSC mit ebenfalls zwölf Punkten weiter im Tabellenkeller fest.

Die von Kapitän Marvin Wanitzek angetriebenen Karlsruher begannen schwungvoll und suchten immer wieder nach spielerischen Lösungen gegen tief stehende Osnabrücker. Einen ersten gefährlichen Flachschuss von Tim Civeja parierte VfL-Torhüter Jonas Krumrey in der 13. Minute stark. Kurz darauf traf KSC-Stürmer Shio Fukuda nur den Pfosten, stand zuvor aber im Abseits.

Das Tempo aus dem flotten Beginn konnte der KSC nicht halten, dominierte aber weiter gegen die auf Konter lauernden Gäste. Wanitzek und mehrmals Civeja vergaben beste Chancen. Und Abwehrchef Marcel Franke verpasste in seinem 300. Zweitliga-Spiel per Kopf nach einer Wanitzek-Ecke die Führung.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Foto: Uli Deck/dpa Der Jubilar: KSC-Abwehrchef Marcel Franke steht nun bei 300 Zweitligaspielen.

Latte, Pfosten, aber keine Tore

Osnabrücks Offensive um Adrian Beck, der den Ball an die Latte schlenzte, und Robin Meißner näherte sich zumindest zweimal dem Karlsruher Tor an. Ansonsten lautete die Devise der Lila-Weißen: hinten dicht machen. Vorzeitig beendet war die Partie für den verletzten Fridolin Wagner, Leon Flach ersetzte ihn nach 24 Minuten.