Länderspielpause

Wanitzek trifft und serviert: KSC gewinnt Test gegen Aspach

Die Karlsruher gewinnen ein Testspiel gegen den Drittligisten Großaspach. Der Kapitän überzeugt. Beim Gegner debütiert der Enkel einer HSV-Legende.

Marvin Wanitzek überzeugte bei Karlsruhes Sieg gegen Aspach. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Marvin Wanitzek überzeugte bei Karlsruhes Sieg gegen Aspach. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Angeführt von seinem Kapitän Marvin Wanitzek hat sich der Karlsruher SC in einem Testspiel gegen Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach mit 2:0 (1:0) durchgesetzt. Wanitzek traf in der 13. Minute per Foulelfmeter selbst und bereitete später das zweite Tor des badischen Zweitligisten durch Marcel Franke (55.) mit einem Eckball vor.

Der KSC, der nur zwei seiner vergangenen zehn Pflichtspiele gewonnen hat, musste auf etliche Profis wegen Länderspielreisen oder Verletzungen verzichten. Stürmer Moritz Broschinski, der dem Club noch bis Jahresende fehlen wird, verfolgte den Test als Zuschauer von der Seitenlinie aus.

Seeler-Enkel debütiert für Aspach

Bei Aspach gab der erst zwei Tage zuvor verpflichtete Offensivmann Levin Öztunali, Enkel von HSV-Legende Uwe Seeler und insgesamt 190-maliger Bundesliga-Spieler, sein Debüt und stand direkt in der Startelf. Die Partie wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

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Für die Karlsruher geht es nach der Länderspielpause mit einem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (22. November) weiter. Die Aspacher sind in der 3. Liga am 21. November bei Absteiger Fortuna Düsseldorf zu Gast.

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