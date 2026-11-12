Fußball

Seeler-Enkel Levin Öztunali wechselt in die 3. Liga

Seit dem 1. Juli war Levin Öztunali vereinslos, nun zieht es den Enkel von Uwe Seeler zu einem Aufsteiger. Was ihn bei seinem neuen Club erwartet.

Levin Öztunali (l) wechselt zur SG Sonnenhof Großaspach. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Levin Öztunali (l) wechselt zur SG Sonnenhof Großaspach. (Archivbild)

Aspach (dpa) - Levin Öztunali hat einen neuen Club gefunden. Der Enkel von HSV-Legende Uwe Seeler wechselt in die 3. Liga zu Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. «Wir freuen uns sehr, dass wir Levin für die SG gewinnen konnten. Einen Spieler mit seiner Vita und seiner Erfahrung bei uns in Aspach begrüßen zu dürfen, ist sicherlich nicht alltäglich und keineswegs selbstverständlich», sagte SG-Sportvorstand Michael Ferber.

Der 30-Jährige wurde in der Jugend des HSV ausgebildet. Danach war er für Bayer Leverkusen, Werder Bremen, den FSV Mainz 05 und Union Berlin aktiv, bevor er 2023 nach Hamburg zurückkehrte. Zuletzt spielte er für die zweite Mannschaft. Seit dem 1. Juli war Öztunali vereinslos.

Seinen ersten Einsatz für Großaspach könnte der 190-fache Bundesligaspieler am 21. November haben. Dann gastiert der Tabellen-18. bei Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf.

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