Hanau (dpa/lhe) - Weil er einen Obdachlosen in Hanau mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf ins Koma geprügelt hat, ist ein 51-Jähriger mit einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren bestraft worden. Verurteilt wurde der Ukrainer wegen gefährlicher Körperverletzung, weil nach Ansicht des Landgerichts Hanau der Angriff allein nicht zum Tod geführt hat. Das 58-jährige Opfer erwachte nicht mehr aus dem Wachkoma und starb drei Monate später an den Folgen einer Lungenentzündung.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann in betrunkenem Zustand auf den am Boden liegenden Obdachlosen einprügelte, weil dieser ihn um eine Zigarette anbettelte. Der Angeklagte habe den Tod des Opfers billigend in Kauf genommen.

Verdeckte Ermittler hatten Erfolg

In einer Erklärung des Verteidigers hatte der Angeklagte die Tat eingeräumt und angegeben, an diesem Abend im Mai 2025 viel getrunken zu haben, weil er kurz zuvor erfahren habe, dass ein Jugendfreund im Krieg in der Ukraine gefallen sei. Der Obdachlose sei ihn aggressiv angegangen, er habe die Nerven verloren. Der 51-Jährige bedauerte die Tat und bat um Entschuldigung.

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Während des Prozesses wurde bekannt, dass die Polizei in ihren monatelangen Ermittlungen auch verdeckte Ermittler des Landeskriminalamts eingesetzt hatte. Zwei von ihnen wurden anonymisiert per Videokonferenz vom Hanauer Schwurgericht vernommen. Einem der verdeckten Ermittler hatte der Angeklagte die Attacke auf den Obdachlosen gestanden.