Obduktion bringt neue Erkenntnisse nach Gewalttat
Rund eine Woche nach den Gewalttaten in Hamburg und Eningen gibt es neue Erkenntnisse. Die Todesopfer wurden obduziert.
Eningen unter Achalm/Hamburg (dpa) - Rund eine Woche nach den Schüssen in der Hamburger Hafencity gibt es neue Erkenntnisse zu den Toten in Eningen unter Achalm (Kreis Reutlingen). Die 65 Jahre alte Frau sei durch eine Schussverletzung getötet worden, teilten die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen mit. Bei einem 90 Jahre alten Mann habe die Obduktion dagegen keine zweifelsfreie Todesursache ergeben.
Bei den Toten handelt es sich um die Ehefrau und den Schwiegervater des 68-jährigen Schützen. Beide seien bereits mehrere Tage tot gewesen, bevor ihre Leichen entdeckt wurden. Die Hintergründe der Tat lägen nach bisherigen Ermittlungen im familiären Bereich. Der 68 Jahre alte Tatverdächtige hatte sich am 10. November in einem Hotel in der Hamburger Elbphilharmonie das Leben genommen.
Der 68-Jährige soll zuvor in der Hamburger Hafencity auf seine Schwiegertochter und einen von ihr beauftragten Sicherheitsmitarbeiter geschossen haben. Beide wurden verletzt. Vor den Schüssen soll es zwischen dem 68-Jährigen und seinem 39 Jahre alten Sohn sowie dessen Frau zu familiären Streitigkeiten gekommen sein.