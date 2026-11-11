Abschiedsbrief nach Schüssen in Hamburg - Kein Wort zu Toten

Hamburg/Eningen unter Achalm (dpa) - Am Tag nach den Schüssen auf zwei Menschen nahe der Hamburger Elbphilharmonie ermittelt die Polizei mit Hochdruck zu den Hintergründen des Verbrechens. Ein Polizeisprecher kündigte weitere Informationen für den Nachmittag an.

Der mutmaßliche Täter, ein 68-Jähriger aus der Nähe von Stuttgart, wurde tot in einem Hotelzimmer in der Elbphilharmonie aufgefunden. Er soll vor der Tat in Hamburg seine Frau und seinen Schwiegervater getötet haben. Die Leichen seiner Familienangehörigen waren am Dienstag in einem Haus in Eningen unter Achalm bei Reutlingen entdeckt worden.

Foto: Marijan Murat/dpa Die Achalm ist der gut 700 Meter hohe Hausberg von Reutlingen.

Abschiedsbrief gefunden

Die Polizei geht davon aus, dass das Motiv des mutmaßlichen Täters im familiären Bereich liegen könnte. Mehrere Medien berichteten über einen Abschiedsbrief des 68-Jährigen, der in Briefkästen eines Hauses nahe der Elbphilharmonie gefunden wurde. Dort sollen der Sohn des Schützen und die Schwiegertochter wohnen.

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In dem Schreiben, das auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, begründet der Mann seine Tat mit der für den Rest der Familie ungünstigen Übernahme seiner Firma durch seinen Sohn. «Da ich nur eine sehr geringe Rente bekommen werde, habe ich einen erweiterten Suizid begangen.» Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zu dem Brief.

Foto: Jonas Walzberg/dpa Der mutmaßliche Täter soll sich am Dienstag in einem Hotelzimmer im Gebäude der Elbphilharmonie das Leben genommen haben.

Angeschossene Frau nicht mehr in Lebensgefahr

Die Hamburger Polizei war am Dienstagvormittag ausgerückt: Ein Mann hatte gegen 9.00 Uhr die Beamten gerufen, nachdem ihn ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Täter angeschossen hatte. Die Einsatzkräfte fanden den 40 Jahre alten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf einem Gehweg in der Hafencity nahe der Elbphilharmonie.

Kurz darauf entdeckten sie in der Tiefgarage eine 39 Jahre alte Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie wie auch den 40-Jährigen ins Krankenhaus. Mittlerweile schwebe die Frau nicht mehr in Lebensgefahr, der Zustand des Mannes ist laut Polizei stabil, hieß am Abend.

Bei den in Eningen unter Achalm gefundenen Toten handelt es sich nach Angaben der Reutlinger Polizei um die 65-jährige Ehefrau sowie den 90-jährigen Schwiegervater des Tatverdächtigen. Die beiden Toten wurden am Abend von einem Bestatter aus dem Mehrparteienhaus geholt. In dem in Hamburg gefundenen Abschiedsbrief findet sich kein Wort zu diesen Taten.

Foto: Enrique Kaczor/dpa Zwei Leichen wurden am Dienstag aus einem Haus in Eningen unter Achalm geholt.

Leiche in Hotel der Elbphilharmonie gefunden

Im Zuge der Fahndung nach dem Auffinden der Verletzten bekam die Hamburger Polizei Hinweise, dass sich der Verdächtige in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie aufhielt. Wenige Minuten, bevor die Einsatzkräfte schließlich die Leiche des 68-jährigen Tatverdächtigen fanden, wurden die leblosen Körper seiner Familienmitglieder in Eningen unter Achalm entdeckt.

Die Hamburger Elbphilharmonie war am Dienstagmittag teilweise evakuiert worden. Einsatzkräfte begleiteten Gäste von der Aussichtsplattform und aus dem Hotel des Gebäudes. Auch mehrere Kinder befanden sich vor Ort, die Polizei sprach von einer mittleren zweistelligen Zahl. Sie seien im Gebäude polizeilich betreut worden, sagte der Polizeisprecher.

Zum Zeitpunkt des Einsatzes fand ein Schulkonzert im kleinen Saal der Elbphilharmonie statt. Nach Ende des Polizeieinsatzes nahm die Philharmonie ihren normalen Betrieb wieder auf.

Foto: Marcus Golejewski/dpa Die Konzerte in der Elbphilharmonie locken seit fast zehn Jahren Besucher aus ganz Deutschland an.

Mordkommission ermittelt