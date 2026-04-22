Obduktion nach Brand in Karlsruhe – Wer ist der Tote?

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach dem Feuertod eines Mannes, der mitten auf der Straße in Karlsruhe verbrannte, ist die Obduktion abgeschlossen. Ein Hinweis auf Fremdverschulden habe sich daraus nicht ergeben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann habe sich vermutlich selbst in Brand gesetzt, aber auch ein Unglück sei noch nicht ausgeschlossen. Genaueres dazu, wie auch zu seiner Identität könne derzeit weiterhin nicht gesagt werden. Für diesen Freitag kündigte die Polizei weitere Informationen an.