Obduktion nach Leichenfund: Ermittler sind sich jetzt sicher

Bad Rappenau (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Frauenleiche auf einem Feldweg bei Bad Rappenau und der Festnahme eines Verdächtigen sind weitere Details zur Tat bekanntgeworden. Demnach wurde die Frau durch mehrere Messerstiche getötet. Das habe die Obduktion ihrer Leiche ergeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Sonderkommission «Stern» suche derzeit weitere Spuren und werte sie aus.

Ein 41 Jahre alter Mann aus dem Irak sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft. Gegen ihn war am Freitag ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Es habe eine Vorbeziehung zwischen dem Opfer und ihm gegeben, hieß es weiter. Der Mann war am Donnerstag in Regensburg durch die Bundespolizei festgenommen worden. Er steht im dringenden Tatverdacht, die 39-Jährige getötet zu haben.

Spaziergänger hatte Leiche gefunden

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Weitere Details, insbesondere zum Motiv und der genauen Beziehung zwischen den beiden, teilte die Polizei bislang nicht mit. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten keine weiteren Angaben gemacht werden, hieß es.